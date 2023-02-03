Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю

Роскосмос планирует принять космическое судно в марте текущего года.

В «Роскосмосе» рассказали, что возвращение на Землю поврежденного космического корабля «Союз МС-22» запланировано на весну. По планам, он вернется домой уже в марте — сообщает Мойка78.

На борту «Союза МС-22» космонавтов не будет. Беспилотный корабль доставит на Землю грузы и научное оборудование.

Ранее сообщалось о повреждениях радиатора, полученных вследствие столкновения с метеороидом. Сейчас космическое судно подготовлено к отправке домой.

Ранее стало известно, что Роскосмос показал, как выглядит утечка газа из «Северных потоков».