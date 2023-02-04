В Минобороны РФ рассказали о подвиге Данила Евсюгина в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил старший сержант Данил Евсюгин.

Ранним утром военнослужащий заметил в небе ракеты западного производства. Обнаружив цели, расчет старшего лейтенанта уничтожил их. Данил Евсюгин сумел уничтожить 78 воздушных целей.

Благодаря расчетливым действиям старшего лейтенанта не было допущено поражения важных объектов и стратегических позиций российских войск.