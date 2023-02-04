Педагог из Ленобласти победила во всероссийском конкурсе «Мои инновации в образовании»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании». Звание победителя получила учитель начальных классов из Ленинградской области Наталия Чечева.
Наталия Чечева работает в школе № 4 в Тихвине. Она стала лучшей в номинации «Инновационные подходы в использовании цифровой образовательной среды».
Торжественная церемония награждения состоится 7 февраля в Москве.
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03.02.2023 79