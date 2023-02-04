Дерзкое ограбление совершено 3 февраля около 00:50 в парадной дома № 142 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

На 39-летнего мужчину напали двое неизвестных в масках и с пистолетами. Они распылили в лицо жертве содержимое перцового баллончика и отобрали 279 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали 4 февраля около 04:15 возле дома № 76 на Кубинской улице в Санкт-Петербурге. Ими оказались двое уроженцев Чечни в возрасте 24 и 28 лет, передвигавшиеся на автомобиле марки Mercedes-Benz.