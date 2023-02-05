Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 5 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация».

Средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS».