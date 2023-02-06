Больше 40 нарушителей оштрафовали на особо охраняемых территориях Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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За первый месяц 2023 года специалисты эконадзора и дирекции ООПТ поймали более 40 нарушителей правил пребывания на особо охраняемых природных территориях Ленобласти.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба эконадзора.

В комитете напомнили, что заказники Ленобласти относятся к объектам общенационального достояния, поэтому охранные зоны устанавливаются и патрулируются очень тщательно.

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03.02.2023 79
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