Больше 40 нарушителей оштрафовали на особо охраняемых территориях Ленобласти

За первый месяц 2023 года специалисты эконадзора и дирекции ООПТ поймали более 40 нарушителей правил пребывания на особо охраняемых природных территориях Ленобласти.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба эконадзора.
В комитете напомнили, что заказники Ленобласти относятся к объектам общенационального достояния, поэтому охранные зоны устанавливаются и патрулируются очень тщательно.
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03.02.2023 79