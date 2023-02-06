Ирландский виски под маркой группы «Ладога» начнут производить в Петербурге

Компания рассчитывает на высокий спрос за счет ухода из страны иностранных брендов.

Производственное предприятие группы компаний «Ладога», специализирующейся на алкогольной продукции, начнет выпуск ирландского виски в городе на Неве, пишет «Деловой Петербург».

Продукция будет выходить под собственной маркой компании. Первая партия составит 63 тысячи бутылок, а годовой объем планируется в 400 тысяч бутылок. Руководство компании уверено, что коммерческий успех новому продукту гарантирован, благодаря уходу из страны крупных зарубежных брендов.

Ранее стало известно, что любитель виски с ножом ограбил «Ароматный мир» в Петербурге.