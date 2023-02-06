Ленинградские гимнастки привезли несколько медалей с первенства СЗФО

Гимнастки из Ленобласти выиграли первенство Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике.

Чемпионат СЗФО по художественной гимнастике прошел в городе Великие Луки Псковской области. В сборную команду 47 региона вошли спортсменками из Выборга, Кингисепа, Кировска и Гатчины.

В программе первого разряда Ксения Савинова завоевала золото, Анастасия Павлюченко стала бронзовым призёром, также бронзу завоевала Полина Чистякова в программе на кандидата в мастера спорта.

Теперь спортсменки представят регион на первенстве России.

Ранее спортсмены из Ленобласти стали лауреатами Национальной премии Российского Союза Боевых Искусств. Лучшим юниором года был признан Алексей Лутченко из Тихвина.