«Красотка» отправилась на помощь бойцам в зону СВО из Подпорожского района

Микроавтобус «Красотка», теплые обеды и генераторы ― жители Ленинградской области передают гуманитарную помощь бойцам

Муниципальный штаб #Мывместе Подпорожского района передал УАЗ с позывным «Красотка», а вместе с ним 100 килограммов тушенки из лося, планшеты, наушники для стрельб.

В Бокситогорском районе жители передали окопные свечи, генератор и одежду. Штаб в Приозерском районе закупил для бойцов антидронное ружье. Жители Сланцевского района отправили демисезонную одежду, сварочный аппарат и посылки с продуктами. А тихвинцы самостоятельно доставили 1,5 тонны гуманитарной помощи для мобилизованных бойцов и раненых, которые находятся в госпитале.

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.