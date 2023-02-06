В Выборге из горящего здания эвакуировали детей

В ресурсном центре по содействию семейному устройству произошел пожар.

В понедельник в здании Выборгского ресурсного центра по содействию семейному устройству, в раздевалке начался пожар — сообщает 78.ru.

Как рассказал в соцсетях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, возгорание было оперативно ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет. Все 36 воспитанников эвакуированы в ближайшее здание детского сада.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Ранее стало известно, что понедельник в Выборге начался с эвакуации школ.