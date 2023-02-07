У пенсионера в Сланцах украли золотые украшения на 160 тысяч рублей

В полицию Сланцевского района 6 февраля около 14:30 обратился 72-летний житель Сланцев. Он рассказал о краже золотых украшений.
Материальный ущерб пострадавшего превысил 160 тысяч рублей. Мужчина назвал подозреваемого.
По словам пенсионера, преступление мог совершить его 31-летний знакомый, житель Псковской области. По факту кражи заведено уголовное дело, подозреваемого ищут.
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