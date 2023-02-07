Стало известно, где на 7 февраля зафиксированы 63 случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 63 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Всеволожский район: Всеволожск (+33), пгт. им. Морозова (+2), СНТ Новик (+1).
- Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+3), Рощино (+1).
- Гатчинский район: Лампово (+1), Новый Свет (+1).
- Подпорожский район: Вознесенье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+13).
- Тосненский район: Тосно (+3), Любань (+1).
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