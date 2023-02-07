Видео: дачных воров-мигрантов догоняли в Гатчинском районе. Один бросился на полицейских с ножом и получил пулю

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудникам уголовного розыска поступил сигнал о серии дачных краж в массиве «Новинка» в Гатчинском районе. Злоумышленники везли награбленное на двух Hyundai Solaris.

На 6 километре дороги «Мины — Новинка» в районе деревни Введенское полицейские заблокировали и остановили обе иномарки. Задержаны пятеро человек, четверо из которых – мигранты.

При осмотре автомобилей обнаружены украденные в садоводстве строительные инструменты и вещи. При задержании 33-летний иностранец попытался убежать в лес. Полицейские настигли его в чаще спустя час. Мужчина вытащил нож, а свободной рукой распылил в лицо правоохранителю содержимое газового баллончика.

Полицейский сначала выстрелил в воздух, а затем – в агрессора. Раненому в ногу на месте оказали первую помощь. Устанавливается причастность коллектива к аналогичным кражам.

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05.10.2022 3213
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