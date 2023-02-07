Предпринимателя из Петербурга оштрафовали на 500 тысяч рублей за создание порочащих сайтов

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали в пользу партнеров патентного бюро почти 500 тысяч рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истцы оспорили в суде негативные статьи клиента о своей работе.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что предприниматель, недовольный услугами бюро, создал как минимум три сайта, на которых размещал порочащие публикации о специалистах.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании 50 тысяч рублей в пользу каждого партнера. Выплатив эти компенсации, предприниматель продолжил свою деятельность.

В суд был подан очередной иск. В итоге с недовольного клиента взыскали 500 тысяч рублей и заставили удалить негативные отзывы.