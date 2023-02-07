Жителя Пикалево задержали за кражу средств для ухода за лицом в Петербурге

В торговом центре Санкт-Петербурга на улице Васи Алексеева 5 февраля задержали жителя Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, который вместе со спутницей украл из магазина средства для ухода за лицом на сумму 10 800 рублей.
Сотрудники магазина заметили подозрительные действия мужчины и нажали на тревожную кнопку. Злоумышленников задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии.
Известно, что мужчина ранее был судим за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков. А его спутница-петербурженка ранее неоднократно привлекалась за мелкое хищение.
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24.05.2022 2325