Только занялась зорька и началось: пользователь ВКонтакте «поделился» своим уловом

В комментариях к сообщению участники группы выражают восторг.

Пользователь социальной сети ВКонтакте опубликовал в группе Рыбалка По-Питерски (В Петербурге СПб Карелии) сообщение, в котором хвастается богатым уловом.

5 февраля 2023 на озере Вуокса в Ленинградской области он вытащил из подо льда 3 судака весом 1.8, 2.6 и 3кг, а также щуку 5кг. И все это буквально за 30 минут.

По секрету он поведал, что успешная рыбалка удалась ему на оз. Вуокса, 2-й плёс, на глубинах 5-8 метров.

Фото: ВКонтакте / Рыбалка По-Питерски (В Петербурге СПб Карелии)

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