Один человек погиб в массовом ДТП на ЗСД – видео

Массовое ДТП произошло вечером 7 февраля на 17-м километре ЗСД в Петербурге.

30-лений мужчина за рулем Hyundai Solaris врезался в остановившийся по техническим причинам во втором ряду Mercedes-Benz, после чего в него влетел еще один Mercedes-Benz.

Видео: 78.ru

От полученных травм на месте ДТП скончалась 51-летняя пассажирка Hyundai. Водителя Solaris и 47-летнего пассажира Mercedes госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Известно, что виновник аварии в 2022 году 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка.