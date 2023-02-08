Один человек погиб в массовом ДТП на ЗСД – видео

Массовое ДТП произошло вечером 7 февраля на 17-м километре ЗСД в Петербурге.
30-лений мужчина за рулем Hyundai Solaris врезался в остановившийся по техническим причинам во втором ряду Mercedes-Benz, после чего в него влетел еще один Mercedes-Benz.
Видео: 78.ru
От полученных травм на месте ДТП скончалась 51-летняя пассажирка Hyundai. Водителя Solaris и 47-летнего пассажира Mercedes госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Известно, что виновник аварии в 2022 году 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Проводится проверка.
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