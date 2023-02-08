Стала известна возможная дата обращения президента к Федеральному собранию

Послание президента может состояться в конце февраля.

Об этом порталу РИА Новости заявили сразу два депутата Госдумы накануне, 7 февраля.

22-го числа (февраля) будет, другой день. В среду, может, послание будет», — поделился Евгений Москвичев (Единая Россия).

«Сегодня прошла информация, что 22-го», — заявил Денис Парфенов (КПРФ).