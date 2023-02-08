Стала известна возможная дата обращения президента к Федеральному собранию

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Послание президента может состояться в конце февраля.

Об этом порталу РИА Новости заявили сразу два депутата Госдумы накануне, 7 февраля.

22-го числа (февраля) будет, другой день. В среду, может, послание будет», — поделился Евгений Москвичев (Единая Россия).
«Сегодня прошла информация, что 22-го», — заявил Денис Парфенов (КПРФ).
Вам будет интересно
Стала известна возможная дата обращения президента к Федеральному собранию Послание Федеральному собранию, Владимир Путин
Опрос: Владимиру Путину доверяет 78% россиян
Большая часть граждан России положительно оценили работу президента.  Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение". Большинство опрошенных "скорее доверяют" главе государства...
03.02.2023 102
Автор