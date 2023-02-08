Подростки-убийцы, которые и сами мертвы: спустя 31 год раскрыта тайна девушки, закопанной в парке Петербурга

Как сообщал ivbg.ru, раскрыто исчезновение девушки 31-летней давности в Санкт-Петербурге. Установлены подробности происшествия.

Осенью 1991 года убили 22-летнюю девушку. Она пропала из своей квартиры на Петергофском шоссе, 21/3. Ее тело было закопано в Южно-Приморском парке (ранее парк имени Ленина). Уголовное дело об умышленном убийстве завели в 1995 году.

В 90-е годы дело зашло в тупик, возобновить расследование удалось только в начале февраля 2023 года.

По версии следствия, убили девушку в ее же квартире трое подростков, которым на тот момент было по 16 лет. Избавляться от тела помогали две девушки того же возраста.

Все предполагаемые убийцы мертвы. Из фигурантов дела на сегодняшний день осталась жива только женщина, которая, предположительно, помогала закапывать тело. Сейчас ей 47 лет, она задержана и помещена в изолятор.