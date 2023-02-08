Петербуржец похитил из магазинов гаджеты на 1,5 млн рублей. Он проникал в ТЦ через вентиляцию на крышах

Автор: Сергей Агутин
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В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина украл из магазинов электроники 144 гаджета на 1,5 млн рублей.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

По версии следствия, ему долгие месяцы удавалось проникать в ТЦ через вентиляционные шахты на крышах и красть электронику и бытовую технику. Товары он перевозил на автомобиле, на котором заменил регистрационные знаки.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Невский районный суд.

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17.10.2022 2491
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