Петербуржец похитил из магазинов гаджеты на 1,5 млн рублей. Он проникал в ТЦ через вентиляцию на крышах

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина украл из магазинов электроники 144 гаджета на 1,5 млн рублей.

По версии следствия, ему долгие месяцы удавалось проникать в ТЦ через вентиляционные шахты на крышах и красть электронику и бытовую технику. Товары он перевозил на автомобиле, на котором заменил регистрационные знаки.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Невский районный суд.