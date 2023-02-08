Участкового отправили на исправительные работы в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд огласил приговор в отношении бывшего участкового полиции Дениса Ю., которого обвиняли во взяточничестве и халатности. По версии следствия, 11 мая 2021 года возле дома № 7а на Дальневосточном проспекте с поличным задержал наркоторговца, но согласился отпустить его за 10 тысяч рублей.

Также участковый должен был поставить на профилактический учет мужчину, освобожденного из мест лишения свободы условно-досрочно, однако так и не сделал этого, а также не посещал его и не проводил профилактических бесед.

В результате 3 августа 2021 года указанный мужчина едва не задушил своего сына. Денис Ю. вину не признал. Суд оправдал его в халатности, но признал виновным во взяточничестве, отправив на исправительные работы сроком на 6 месяцев с удержанием из зарплаты 10 %.