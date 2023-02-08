Лужские семьи переезжают из ветхих бараков в многоквартирные дома

В новых квартирах проведена отделка «под ключ». Ключи новоселам в среду вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В Ленинградской области расселение аварийного жилья проходит в рамках народной программы партии «Единая Россия». В прошлом году регион построил 10 многоквартирных домов для 2,5 тысяч человек. В условиях жесткого санкционного давления строителям пришлось искать аналоги для большей части инженерии и строительных материалов. Почти вся «начинка» дома была произведена в России. Благодаря тому, что все это мы производим сами, работа не остановилась ни на день», — отметил Александр Дрозденко.

Отметим, что в 2023 году по программе расселения планируется предоставить жилье более чем 3200 гражданам. Новые многоквартирные дома появятся в Подпорожье, Луге, Шлиссельбурге, Волхове, Каменногорске и Сясьстрое. Всего до 2025 года планируется расселить 1059 аварийных домов, общей площадью 236 тысяч квадратных метров, где проживает около 15 тысяч человек. Почти 3 тысячи жителей Ленобласти переехали из аварийного жилья в новые квартиры в 2022 году.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. С реестром аварийных домов, попавших под расселение до 2025 года, можно ознакомиться здесь.