Область расширяет пищевое производство и сохраняет рабочие места

Александр Дрозденко посетил молочный завод в Лужском районе.

Современный молочный завод, прошедший модернизацию, посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Лужский район, сообщается на сайте Правительства Ленинградской области.

Губернатор осмотрел новые универсальные линии по розливу продукции в упаковке 1 литр и «bag-in-box» («пакет в коробке»), линию по фасовке сметаны и майонеза.

Готовая продукция Лужского молочного завода поставляется в торговые сети, учреждения общественного питания и на предприятия пищевой промышленности.

Фото: сайт Правительства Ленинградской области

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко проверил, как изменились школа и садик в поселке Оредеж, после вложенных в них 163 млн рублей.