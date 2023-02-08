Более 2 трлн рублей разместили на вкладах в Сбере жители Северо-Запада в 2022 году

Количество срочных вкладов в СЗФО увеличилось на 90%. В Петербурге вклады открывали в два раза чаще, чем годом ранее.

По итогам 2022 года жители Северо-Запада разместили на вкладах банка более 2 трлн рублей, это в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Половина объема приходится на Санкт-Петербург (рост в 2,8 раза), на втором месте – Ленинградская и Архангельская области.

Средняя сумма вклада в СЗФО выросла на 170 тысяч рублей и составила 664 тысячи рублей. Петербуржцы в среднем вкладывали по 835 тысяч рублей, что на 206 тысяч больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил на пресс-конференции банка по итогам 2022 года Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка.

В прошлом году клиенты банка предпочитали делать вложения онлайн. Так, в цифровых каналах банка открыли 60% всех вкладов. В технологических лидерах – Санкт-Петербург (67%) и Мурманск (66%).

Фото: пресс-служба Сбербанка

Ранее стало известно, что Сбер зарегистрировал в реестре Минцифры РФ собственное програмное обеспечение для банкоматов.