Сбер: портфель кредитования физлиц Северо-Западного банка достиг 1,43 трлн рублей к началу 2023 года

По итогам 2022 года розничный кредитный портфель банка вырос на 12% и превысил 1,43 трлн рублей (1 432,3 млрд).

По Санкт-Петербургу и Ленинградской области рост выше – 16% и 13% соответственно. Половина розничного портфеля банка в СЗФО приходится на Петербург – 739,5 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции банка по итогам 2022 года Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Драйвером кредитования по итогам года остаётся ипотека. В 2022 году портфель ипотечного кредитования увеличился на 16% и достиг 934,1 млрд рублей. По Санкт-Петербургу портфель увеличился на 18% – до 564,4 млрд рублей (это 60% всего ипотечного портфеля Северо-Западного банка). Также лидеры по темпу прироста: Ленинградская область (19%), Калининградская область (15%) и Мурманская область (14%).

На начало 2023 года ипотека также устойчиво лидирует по доле в общем портфеле розничного кредитования банка и занимает 65%. Рост относительно 2021 года – 3%.

26% от общего портфеля займов приходится на потребительское кредитование. В 2022 году его темпы в СЗФО сохранились на уровне 2021 года. По Петербургу рост на 5%.

Кредитные карты в общем портфеле занимают 9% – 130,7 млрд рублей, из них 55,7 млрд – Санкт-Петербург, 14 млрд рублей – Ленобласть. Сам портфель кредитных карт в 2022 году показал динамичный рост, прибавив 27% по СЗФО, 26% – по Санкт-Петербургу, 29% – по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Ранее стало известно, что восемь из десяти заёмщиков на Северо-Западе берут потребкредиты онлайн.