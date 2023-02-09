Две иностранки попытались обокрасть магазин продуктов в Петербурге

В Санкт-Петербурге в сетевом гипермаркете задержали двоих посетительниц. Уроженки одного из сопредельных государств пытались без оплаты пронести разные продукты, спрятав их в рюкзаках и под верхней одеждой.

Один из работников магазина заметил их действия и нажал кнопку тревожной сигнализации. При задержании у женщин обнаружили похищенные продукты питания, бутовую химию и корм для кошек.

Общая сумма товаров превысила 5000 рублей. Женщин для разбирательства доставили в отдел полиции. Похищенное изъяли.