В Ломоносовском районе построят два детских садика

В рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги» детский сад на 160 мест откроется в Новоселье, а на 350 мест в Аннино

«Сегодня в стадии активного строительства у наших инвесторов 1 школа и 8 детских садов. И мы регулярно выдаем новые разрешения. В частности, сегодня госстройнадзор рассматривает документы для старта строительства еще одного садика в Кудрово», — отметил зампредправительства Ленобласти Евгений Барановский.

В Новоселье детский садик откроется на Адмиралтейской, 8. Его уже возвела компания АО «СевНИИГиМ» по соглашению с Правительством Ленинградской области. Через два года в Аннино должен появиться крупный садик на 350 мест, его построит ГК «ПИК».

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.