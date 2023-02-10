Девочка из Луги обвинила в изнасиловании дядю-армянина

В полицию Лужского района 9 февраля обратилась инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе доверительной беседы 16-летняя девушка призналась, что семь лет назад ее изнасиловал дядя.

По словам подростка, преступление совершено в 2015 году. Тогда пострадавшей было семь лет. Семья ребенка благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Подозреваемый – 54-летний житель Республики Армения. Решается вопрос об уголовном деле.