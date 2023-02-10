Два пассажира-неплательщика избили водителя Яндекс.Такси в Петербурге

Как сообщает «Патрульный Петербурга», 10 января в дежурную часть полиции поступила телефонограмма из Александровской больницы о том, что к ним был доставлен местный житель с травмами.
По словам пострадавшего, его избили неизвестные на проспекте Солидарности. Мужчина работает водителем сервиса Яндекс.Такси, и у него произошла ссора с двумя пассажирами, которые отказались платить за проезд.
Избив таксиста, злоумышленники убежали в парадную дома. Пострадавший написал заявление в полицию
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26.12.2022 1803