Два пассажира-неплательщика избили водителя Яндекс.Такси в Петербурге

Как сообщает «Патрульный Петербурга», 10 января в дежурную часть полиции поступила телефонограмма из Александровской больницы о том, что к ним был доставлен местный житель с травмами.

По словам пострадавшего, его избили неизвестные на проспекте Солидарности. Мужчина работает водителем сервиса Яндекс.Такси, и у него произошла ссора с двумя пассажирами, которые отказались платить за проезд.

Избив таксиста, злоумышленники убежали в парадную дома. Пострадавший написал заявление в полицию