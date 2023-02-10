В Петербурге 17 % взрослых и 41 % детей останутся без средств индивидуальной защиты

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Патрульный Петербурга», в случае аварии на 17 химических объектах в Санкт-Петербурге в зону заражения попадет около миллиона местных жителей.

Только 2 % бомбоубежищ принадлежат городу. Ситуация с противогазами: 17 % взрослых и 41 % детей остались без средств индивидуальной защиты.

Около 83 % неработающего взрослого населения смогут обеспечить СИЗ и 59 % детей в возрасте 1-18 лет. Запасы средств индивидуальной защиты могут оставить 85 % населения в потенциальном диапазоне химического заражения и 64 % в зоне предполагаемого радиологического заражения.

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10.02.2023 43
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