В Петербурге 17 % взрослых и 41 % детей останутся без средств индивидуальной защиты

Как сообщает «Патрульный Петербурга», в случае аварии на 17 химических объектах в Санкт-Петербурге в зону заражения попадет около миллиона местных жителей.

Только 2 % бомбоубежищ принадлежат городу. Ситуация с противогазами: 17 % взрослых и 41 % детей остались без средств индивидуальной защиты.

Около 83 % неработающего взрослого населения смогут обеспечить СИЗ и 59 % детей в возрасте 1-18 лет. Запасы средств индивидуальной защиты могут оставить 85 % населения в потенциальном диапазоне химического заражения и 64 % в зоне предполагаемого радиологического заражения.