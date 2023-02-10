Область меняет представление о портрете и натюрморте

11 февраля в Сосновоборском художественном музее современного искусства открывается выставка.

Легенды русской живописи и графики конца XX – начала XXI века: 11 февраля в Сосновоборском художественном музее современного искусства открывается выставка «Портрет и натюрморт. Сближение». Об этом сообщается на сайте Правительства Ленинградской области.

Посетители увидят живописные и графические работы таких известных мастеров, как азербайджанский художник и поэт Баби Бадалов, профессор Новой Академии Изящных Искусств Виктор Кузнецов, петербургский акварелист Дмитрий Иванов, советский авангардист, нонконформист Боб Кошелохов, ленинградский художник Геннадий Устюгов, представитель «традиционных» мастеров Пётр Татарников.

Выставка продолжит работу до 27 мая.

Фото: сайт Правительства Ленинградской области

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет выставка икон времен СССР.