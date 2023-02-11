Звезда фильма «Мастер и Маргарита» уехал из России

Александр Филиппенко тайно уехал из страны.

Как сообщают СМИ, актер театра и кино Александр Филиппенко уже продолжительное время не проживает в России. После того, как истек его контракт с одним из московских театров, артист отправился в Литву.

Указывается, что актер мог уехать из страны из-за несогласия с политикой России. По крайней мере, так заявляла его дочь.

Конкретные причины отъезда Народный артист РФ не называет. При этом сообщил, что уход из московского театра им. Моссовет связано с истечением срока контракта.

«У меня в прошлом году закончился контракт, и (что контракт не будет продлен) давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и все подготовили. Сейчас такой вольный, сейчас все время в переговорах <…> Никого не подвел, все было по плану», — цитирует актера Интерфакс .