Авария с десятью «Камазами» произошла в Кингисеппском районе Ленобласти

Прокуратура начала проверку.

Кингисеппская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, организованной по факту массового ДТП вблизи деревни Березняки — сообщается на портале 78.ru.

10 февраля на 36-м километре трассы А-180 столкнулись сразу десять «Камазов». Столкнувшиеся паровозиком машины заняли всю полосу для движения. Пострадавших нет.

Что стало причиной аварии остается неизвестным. Прокуратура занимается выяснением подробностей дорожно-транспортного происшествия.

Фото: 78.ru

Ранее стало известно, что в Мурино ветер снес остановку.