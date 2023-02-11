Бывший глава строительной компании обвиняется в хищении 109 млн у дольщиков

По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти завершили предварительное расследование уголовного дела бывшего гендиректора строительной компании Владимира Панькина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на новостном портале 78.ru.

По версии следствия, с 2007 по 2012 гг. Панькин активно привлекал дольщиков к участию в строительстве жилых домов во Всеволожске. Не исполнив взятые на себя обязательства, он похитил более 109 млн рублей.

Обманутыми оказались 49 человек. По факту случившегося возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленобласти для рассмотрения по существу.

Фото: 78.ru

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