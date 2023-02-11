Участок КАД между Мурманским шоссе и Вантовым мостом парализован

Произошла авария с участием полутора десятка машин.

В субботу днём на Кольцевой автодороге Петербурга произошла массовая авария — сообщает 78.ru. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Из-за столкновения 14 машин, заняты вторая, третья и четвёртая полосы движения. Буквально за 200 метров до этого ДТП произошло ещё одно с участием двух легковушек и фуры. Обе аварии без пострадавших — сообщили в правоохранительных органах.

Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Ранее стало известно, что авария с десятью «Камазами» произошла в Кингисеппском районе Ленобласти.