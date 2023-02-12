В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил младший сержант Павел Кочережеский.

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Фото: Минобороны РФ

Младший сержант Павел Кочережеский, действуя в составе подразделения Воздушно-десантных войск, выполнял задачу по обороне опорного пункта от вооруженных формирований украинских националистов.

В ходе боя Кочережский, действуя смело и уверенно, прицельным огнем из личного стрелкового оружия сковал действия противника, предпринявшего попытку обойти опорный пункт с фланга. Ведя прицельный огонь по врагу, Павел уничтожил группу противника численностью до семи человек, чем предотвратил прорыв обороны опорного пункта на фланге.

Благодаря мужеству и самоотверженности младшего сержанта Павла Кочережеского задача по обороне опорного пункта была выполнена.

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