Под Приозерском обнаружен незаконный песчаный карьер

В Приозерском районе Ленобласти полиция пресекла разработку незаконного песчаного карьера.

Незаконный песчаный карьер на землях лесного фонда был обнаружен у деревни Красноозерное. На месте работала спецтехника: погрузчик и самосвал MAN. Песок отвозился на временный склад, расположенный в трех километрах от карьера. Там же он и продавался.

Фото: 47news

Двоих мужчин доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.