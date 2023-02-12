Под Приозерском обнаружен незаконный песчаный карьер

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Приозерском районе Ленобласти полиция пресекла разработку незаконного песчаного карьера.

Незаконный песчаный карьер на землях лесного фонда был обнаружен у деревни Красноозерное. На месте работала спецтехника: погрузчик и самосвал MAN. Песок отвозился на временный склад, расположенный в трех километрах от карьера. Там же он и продавался.

Под Приозерском обнаружен незаконный песчаный карьер Приозерский район, песчаный карьер, Ленобласть
Под Приозерском обнаружен незаконный песчаный карьер Приозерский район, песчаный карьер, Ленобласть
Фото: 47news

Двоих мужчин доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вам будет интересно
Под Приозерском обнаружен незаконный песчаный карьер Приозерский район, песчаный карьер, Ленобласть
За год из Ленобласти депортировали почти 600 нелегальных мигрантов
За прошлый 2022 год из Ленобласти депортирован 591 иностранный гражданин и лицо без гражданства. Все они нарушили законодательство о пребывании на...
03.02.2023 115
Автор