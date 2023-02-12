Под Приозерском обнаружен незаконный песчаный карьер

В Приозерском районе Ленобласти полиция пресекла разработку незаконного песчаного карьера.
Незаконный песчаный карьер на землях лесного фонда был обнаружен у деревни Красноозерное. На месте работала спецтехника: погрузчик и самосвал MAN. Песок отвозился на временный склад, расположенный в трех километрах от карьера. Там же он и продавался.
Фото: 47news
Двоих мужчин доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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