Синоптик рассказал, какую погоду ждать в Петербурге на следующей неделе

Новая рабочая неделя подарит жителям Петербурга погоду на любой вкус.

Как рассказал «Невским новостям» синоптик Александр Шувалов, понедельник, 13 февраля, принесет в город ветреную, но теплую погоду. До самого четверга осадков не ожидается.

«К среде на смену циклонической ложбине придет гребень высокого давления. Давление опять подскочит до 770 мм рт. ст. В середине недели в разрывах облаков даже может проглянуть солнце. Но в пятницу к городу на Неве приблизится очередной циклон, давление упадет почти на 20 мм рт. ст., и вплоть до выходных ни одного дня без снега», — предупредил Александр Шувалов.

При этом, в первые дни столбики термометров покажут +1…+3 градусов, в середине — до -1…-2, а в конце недели — 0 градусов.