В тоннеле петербургской дамбы на два дня ограничили движение

Автор: Гузель Галимова
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Движение в тоннеле на внешнем кольце петербургской дамбы будет ограничено 13 и 14 февраля. Об этом сообщает пресс-центр дирекции КЗС.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на судопропускном сооружении С-1. Во время ремонта возможна полная остановка движения транспорта, но на небольшие промежутки времени – 7-10 минут. Автомобилистов об этом будут предупреждать информационные табло.

Водителей просят быть предельно внимательными, следить за знаками, ограждениями и дорожной разметкой, а также соблюдать скоростной режим.

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09.02.2023 123
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