В тоннеле петербургской дамбы на два дня ограничили движение

Движение в тоннеле на внешнем кольце петербургской дамбы будет ограничено 13 и 14 февраля. Об этом сообщает пресс-центр дирекции КЗС.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на судопропускном сооружении С-1. Во время ремонта возможна полная остановка движения транспорта, но на небольшие промежутки времени – 7-10 минут. Автомобилистов об этом будут предупреждать информационные табло.

Водителей просят быть предельно внимательными, следить за знаками, ограждениями и дорожной разметкой, а также соблюдать скоростной режим.