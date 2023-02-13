Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о домогательстве со стороны ее свекра. По словам 30-летней женщины, он попытался надругаться над ней, пока ребенок смотрел мультфильм.

Преступление произошло 11 февраля в квартире дома на улице Шаврова, где она живет с мужем и двумя детьми. Находившийся в гостях свекор стал приставать к ней на кухне во время распития спиртного, пока супруг со старшим сыном ушли в кино.

Младший ребенок при этом находился дома и смотрел мультфильм. Когда мать зашла в комнату его проведать, свекор последовал за ней, повалил на диван, но ей отбиться.