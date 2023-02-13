МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai, которого ранее выдворили из страны

МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai, ранее выдворенного из страны за нарушение миграционного законодательства. Информация об этом появилась в базе данных ведомства.

В карточке с личными данными указано, что блогера разыскивают по уголовной статье. По какой именно — не сообщается.

Напомним, Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором пехотинец Алексей из Ленобласти, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер «повторил» действия солдата, находясь дома и на ковре.

Суд оштрафовал его на 5000 рублей и принял решение депортировать его в Молдавию, гражданином которой он является.

Также ранее в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье о клевете за распространение фейков о сенаторе РФ Елене Мизулиной.