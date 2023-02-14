Фото: голубю-метростроителю станции «Горный институт» выдали каску и самоспасатель

Серый петербургский голубь, случайно залетевший в 2022 году на 572 шахту метрополитена, остался жить на строящейся станции «Горный институт».

Специалисты, занимающиеся строительством станции метро, подкармливают голубя. Крылатый питомец влился в их компанию и освоился на площадке.

«На фото соблюли технику безопасности и выдали пернатому постояльцу каску и самоспасатель. Без них под землей даже птицам делать нечего», – рассказали метростроители