Фото: голубю-метростроителю станции «Горный институт» выдали каску и самоспасатель

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Серый петербургский голубь, случайно залетевший в 2022 году на 572 шахту метрополитена, остался жить на строящейся станции «Горный институт».  

__165089
Фото: t.me/stroimmetro

Специалисты, занимающиеся строительством станции метро, подкармливают голубя. Крылатый питомец влился в их компанию и освоился на площадке.

«На фото соблюли технику безопасности и выдали пернатому постояльцу каску и самоспасатель. Без них под землей даже птицам делать нечего», – рассказали метростроители
Вам будет интересно
Фото: голубю-метростроителю станции «Горный институт» выдали каску и самоспасатель Санкт-Петербург
Ученые выяснили, куда ходят домашние кошки, когда гуляют сами по себе
С помощью GPS-трекинга ученые проследили за перемещениями целой популяции домашних кошек в небольшом норвежском городке.     Владельцы животных жили в пределах...
30.04.2022 1356
Автор