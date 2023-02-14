Видео: «Газель» спасла жизни пешеходов, остановив собой лихача перед переходом в Петербурге

Водитель легкового автомобиля решил не дожидаться зеленого сигнала светофора и попытался проскочить на красный 13 февраля на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
В результате машина попала под колеса «Газели», после чего вылетела на встречную полосу, где столкнулась еще с одним автомобилем. Водитель «Газели» также врезался в автомобиль, стоящий на перекрестке.
Судя по видео момента ДТП, пешеходам, которые переходили дорогу в момент аварии, чудом удалось избежать травм. Инициатор аварии летел прямо на них, но его остановила «Газель».
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26.12.2022 1881