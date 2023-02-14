Фото: кефирный мститель создает неприятности нарушителям правил парковки в Петербурге

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: ночью 14 февраля возле дома на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мститель облил, предположительно, кефиром несколько автомобилей, припаркованных на газоне.
Фото: vk.com/spb_today
Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что кефирный мститель таким образом намекнул автомобилистам не парковаться в неположенном месте.
В комментариях начали спорить о том, правильно ли поступил неизвестный. Большинство поддержало борьбу с автомобилистами-нарушителями, отметив, что кисломолочный продукт не наносит вред чужому имуществу.
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