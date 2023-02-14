Фото: кефирный мститель создает неприятности нарушителям правил парковки в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: ночью 14 февраля возле дома на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге мститель облил, предположительно, кефиром несколько автомобилей, припаркованных на газоне.  

Фото: кефирный мститель создает неприятности нарушителям правил парковки в Петербурге Санкт-Петербург
Фото: кефирный мститель создает неприятности нарушителям правил парковки в Петербурге Санкт-Петербург

Фото: vk.com/spb_today

Пользователи соцсетей в комментариях предположили, что кефирный мститель таким образом намекнул автомобилистам не парковаться в неположенном месте.

1142048_full

В комментариях начали спорить о том, правильно ли поступил неизвестный. Большинство поддержало борьбу с автомобилистами-нарушителями, отметив, что кисломолочный продукт не наносит вред чужому имуществу.

Вам будет интересно
Фото: кефирный мститель создает неприятности нарушителям правил парковки в Петербурге Санкт-Петербург
Видео: гонщик-петербуржец пожертвовал машиной и своей ногой, чтобы не сбить пешехода на зебре
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте ночному гонщику удалось избежать столкновения на большой скорости с пешеходом на зебре, разминувшись с ним...
24.05.2022 1795
Автор