На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 14 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 14 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
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27.11.2022 2331
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 18, 21 ограничение скорости движения в направлении на г.Мурманск с 08:00 до 19:00, замена СБО;
- км 57,84, ТрР км 22 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674, г. Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,485,489,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, уборка снежных валов;
- км 50-56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20.00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 177, км 181 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов автогрейдером.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков, очистка дорожных знаков от снега;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от снега и замена сигнальных столбиков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий, уборка снега у СБО;
- км 3-5 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00-20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 1-12, км 70-80 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочерёдно.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь):
- км 111-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, уборка снежных валов автогрейдером вдоль СБО.