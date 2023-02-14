Убийц пропавшей 10 лет назад девушки из передачи «Жди меня» нашли в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали убийц пропавшей 10 лет назад девушки, которую искали с помощью передачи «Жди меня». Она исчезла из своей квартиры в Пушкине в 2012 году.

Тогда было заведено уголовное об убийстве. Как писали СМИ, по подозрению в преступлении задерживали дальнего родственника девушки, но через пару дней отпустили.

В 2023 году в ходе расследования правоохранители вышли на след двоих ранее судимых мужчин в возрасте 55 лет и 61 года. Один из них уроженец города Волковыск, а другой Омска. Обоих задержали в Пушкине 13 февраля.