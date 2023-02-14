Школьница выжила после падения с высоты 12-го этажа на козырек в Шушарах

Серьезные травмы получила 16-летняя школьница после падения с высоты 12-го этажа на козырек парадной дома в поселке Шушары.

Девушка-подросток упала с общего балкона. Рядом с ней в этот вечер могла находиться подруга. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Врачи диагностировали у пострадавшей переломы бедра, закрытую травму органов брюшной полости и шок второй степени.