Школьница выжила после падения с высоты 12-го этажа на козырек в Шушарах

Серьезные травмы получила 16-летняя школьница после падения с высоты 12-го этажа на козырек парадной дома в поселке Шушары.
Девушка-подросток упала с общего балкона. Рядом с ней в этот вечер могла находиться подруга. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Врачи диагностировали у пострадавшей переломы бедра, закрытую травму органов брюшной полости и шок второй степени.
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24.05.2022 2338