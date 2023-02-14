Фото: Mercedes осыпало дождем кирпичей с фасада ближайшего дома в Петербурге

Часть облицовки фасада дома 9-11 на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге обвалилась на припаркованный рядом автомобиль марки Mercedes 14 февраля. Неизвестно, стал ли этот автомобиль единственной жертвой обрушения.

По словам руководителя Администрации МО Смольнинское, на протяжении долгого времени от жильцов поступали жалобы на аварийное состояние многоквартирного дома. Однако коммунальные службы не спешат заниматься проблемой.

По предварительной информации, хозяин иномарки оценил ущерб в один миллион рублей.