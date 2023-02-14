В Ломоносове каршеринг пробил ограждение и улетел в водопад

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло ночью 14 февраля на Сойкинской дороге в Ломоносове Ленобласти.

По словам местных жителей, водитель не справился с управлением, пробил забор и съехал в водопад, вытекающий из Красного пруда.

В Ломоносове каршеринг пробил ограждение и улетел в водопад Ломоносов, Ленобласть, ДТП
В Ломоносове каршеринг пробил ограждение и улетел в водопад Ломоносов, Ленобласть, ДТП
Фото: Мамочки Ломоносова (папочки и детки), vk.com

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Машину из водопада уже достали. Водитель отделался испугом.

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