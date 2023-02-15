Романтичное джакузи для пары из Петербурга закончилось ожогами соответствующих мест и реанимацией

В доме на Московском шоссе 44-летняя женщина и 38-летний мужчина после бани хамам решили поплавать в джакузи, однако не рассчитали температуру горячей воды.

В результате женщина попала в реанимацию с ожогами тела, где в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Мужчина получил ожог ягодиц, полового органа и бедра.

Обоих доставили в больницу на вызванной скорой помощи.