Романтичное джакузи для пары из Петербурга закончилось ожогами соответствующих мест и реанимацией

В доме на Московском шоссе 44-летняя женщина и 38-летний мужчина после бани хамам решили поплавать в джакузи, однако не рассчитали температуру горячей воды.
В результате женщина попала в реанимацию с ожогами тела, где в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Мужчина получил ожог ягодиц, полового органа и бедра.
Обоих доставили в больницу на вызванной скорой помощи.
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23.06.2022 2402